Мир 04 января 2023, 21:21 Незаконный оборот оружия вырос на Украине Нацполиция Украины заявила о росте незаконного оборота оружия в стране Википедия

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Преступлений в сфере незаконного оборота оружия стало больше на Украине с начала боевых действий. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь национальной полиции Марьяна Рева.

«Выросли преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, а также очень увеличилось количество мошенничеств — почти на 40%. Злоумышленники тонко чувствуют настроения общества и очень гибко реализуют все свои схемы», — сказала она, выступая в медиацентре «Украина».

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По словам Ревы, преступники особенно активизировались через полгода после начала вооруженного конфликта. В западных областях страны людей обманывают с арендой жилья, а также мошенники используют схемы с розыском пропавших. При этом, как отметила пресс-секретарь, имущественных правонарушений стало меньше. Речь идет об ограблениях, кражах и разбоях.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что поставляемое на Украину западное оружие в конечном итоге оказывается на черном рынке. Вооружение можно купить в даркнете, а его происхождение почти не скрывают.