Мир 28 апреля 2023, 17:05 Незаконный канал поставок бурового оборудования в Россию обнаружили в Финляндии Финская таможня начала расследование поставок в Россию санкционной буровой техники РИА «Новости»

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Расследование канала поставок бурового оборудования в Россию начали таможенники Финляндии. По версии сотрудников ведомства, речь идет о регулярной продаже техники с 2020 по 2022 год на общую сумму 2,2 миллиона евро. При этом оборудование внесли в санкционные списки Евросоюза еще в 2014 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщила газета Helsingin Sanomat.

Директор по таможенному контролю Финляндии Ханну Синкконен отметил, что речь идет об оборудовании, которое можно использовать не только на гражданской службе. Именно поэтому их внесли в санкционные списки еще в 2014 году.

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Впервые о незаконных поставках буровой техники таможня узнала в 2021 году, когда остановила партию товара на общую сумму в 20 тысяч евро. Предварительное расследование выявило, что экспортный канал действовал давно.

В схеме принимали участие компании из Финляндии и Эстонии, которые вывозили технику, а после перепродавали российским фирмам в нарушении санкций. За два года через таможню Финляндии прошло почти 50 подобных партий.

«На наш взгляд, за всеми компаниями стоят одни и те же люди, а цепочку создали для обхода санкций», — заявил Синкконен. Он добавил, что к лету материалы расследования передадут прокурорам для предъявления обвинений участникам.

С начала этого года Финская таможня завела 390 досудебных расследования за нарушение обхода санкций. Но поставки бурового оборудования оказались крупнейшими по стоимости.