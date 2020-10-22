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    22 октября 2020, 10:03

    Незаконные постройки мафии снесут в Риме

    Алена Макаренко

    Правоохранители Италии приступили к выселению и сносу восьми незаконных построек на юго-восточной окраине Рима, находящихся во владении членов мафиозной группировки Казамоника. Об этом в Twitter написала мэр Вирджиния Раджи.
    Незаконные постройки мафии снесут в Риме

    К данной процедуре правоохранители приступили утром 21 октября. На месте работают около ста полицейских и карабинеров. Под снос отправили складские помещения и особняки с бассейном. Местные жители снимали помещения на незаконных основаниях. Полиция обнаружила там 10 человек. Тех из них, кто находится в тяжелых условиях, разместят в городских структурах.

    «Мы продолжаем нашу битву по восстановлению законности», — заявила Раджи.

    В 2018 году власти Рима уже проводили похожую операцию по сносу восьми особняков Казамоники, написал «МИР 24».

    Мафиозный клан Казамоника обрел славу в 1970-х годах. Изначально его представители торговали наркотиками и промышляли рэкетом, позже занялись отмыванием денег. Члены клана неоднократно пытались повлиять на ход местных выборов, подкупить представителей политических элит и госадминистрации.