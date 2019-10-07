Незаконно вывезенную в Канаду мозаику вернули в музей Дамаска
В музей Дамаска вернули историческую мозаику V века, которую контрабандой вывезли из Сирии в 90-х годах прошлого века и выставляли в одном из музеев Канады. Об этом сообщило РИА «Новости».
Директор департамента культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд рассказал, что изначально канадские власти согласились вернуть мозаику, которая была разрезана на две части.
«Предполагалось, что она будет возвращена в Дамаск в 2011 году, однако под предлогом начавшихся военных действий Канада заявила, что это невозможно», — указал Хаммуд.
Сайт «Аргументы и факты» обратил внимание на то, что артефакт удалось вернуть благодаря содействию сирийского эмигранта в Канаде Мухаммада ар-Рамли. Он не смог присутствовать на торжественной церемонии, которая состоялась в музее Дамаска по случаю возвращения мозаики. По данным издания, изначально она размещалась на полу в монастыре или храме в провинциях Хама или Идлиб.