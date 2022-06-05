Незаконно выведенные за рубеж деньги будут возвращать в Казахстан

В Казахстане появится межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных из страны средств. Указ об этом подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Согласно указу, возглавлять межведомственную комиссию во главе с генеральным прокурором. Эта структура будет проводить комплексную работу по возврату финансовых средств, незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж, написал ТАСС.

Токаев намерен лично контролировать работу этой комиссии. В начале года президент Казахстана поручил проверить факты вывода капитала за границу. После он поручил правительству придумать план возврата денег, незаконно вывезенных из республики.

Весной Токаев ввел запрет на вывоз из страны валюту в размере, эквивалентном 10 тысячам долларов, а также определенные объемы золота и инвестиционные монеты. Также был запрещен вывоз аффинированного золота весом более 100 граммов, написал РБК.

Такую меру приняли для защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности Казахстана.