Nexta окончательно запретили в Белоруссии

Террористическими организациями признали в Белоруссии формирования Nexta, Nexta Live и Luxta. Такое решение вынес Верховный суд, сообщила Генпрокуратура страны. Их деятельность запрещена с пятницы, 8 апреля.

Telegram-каналы были созданы Степаном Путило и Романом Протасевичем. МВД Белоруссии объявило эти ресурсы экстремистскими осенью прошлого года.

В Генпрокуратуре объяснили, что с середины 2020 года Nexta и его подразделения пропагандировали экстремизм, объединяли радикально настроенных людей для совершения противоправных действий, обучали изготовлению взрывчатки, взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты и тактике сопротивления стражам порядка. Из-за этого, по версии ведомства, в Белоруссии прошли массовые беспорядки.