Newsweek: турецкие войска обстреляли американцев в Сирии

По данным издания, обстрел велся по городу Кобани, и военные США военные рассматривали возможность ответных действий. Стрельбу по турецким силам открывать не пришлось, так как обстрел прекратился.

Источники рассказали, что турецкая сторона должна была знать, где находятся позиции американского контингента. Сколько именно людей попали под обстрел, собеседники журнала не сообщили.

В Минобороны Турции выступили с заявлением, отметив, что огонь велся по курдам в километре от американского наблюдательного поста. Там добавили, что база США не была целью атаки.

Ранее на этой неделе Турция начала наземную операцию «Источник мира», направленную против курдов, контролирующих территории вблизи сирийско-турецкой границы.

Операция началась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Это лишало поддержки курдских ополченцев, с которыми США проводили военные операции против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

8 октября, когда Турция нанесла первые удары по курдам, Трамп пригрозил «разрушить турецкую экономику».

Позднее глава Белого дома предоставил Минфину США право вводить санкции против Турции.