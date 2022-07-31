Newsweek сообщил, что Россия готовит «неприятный сюрприз» для НАТО

Президент Владимир Путин может преподнести НАТО «неприятный сюрприз», изменив статус-кво, сообщили источники американского журнала Newsweek. По их данным, РФ способна отказаться от приверженности стратегии обороны и напасть на страны альянса.

Авторы статьи изучили отчет оборонного колледжа НАТО. В нем говорится о том, что в ходе выполнения спецоперации на Украине Россия «не использовала весь свой военный потенциал». По мнению аналитиков, способность вести боевые действия, не объявляя мобилизацию, говорит о «сюрпризах», подготавливаемых российским руководством.

«Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется возможность нападения на страну НАТО», — сообщили авторы доклада.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что к выполнению СВО привлекли лишь часть вооруженных сил. По данным ведомства, этой части достаточно для выполнения поставленных задач.