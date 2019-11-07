Newsweek оценил российские ракеты
Американское издание Newsweek оценило российское вооружение, сообщила «Газета.ru».
В поле зрения авторов издания попали межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ракетный комплекс «Авангард», а также аэробаллистическая ракета «Кинжал».
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Западное СМИ отметило, что это оружие считается непобедимым «по отношению к ведущим и даже перспективным».
Newsweek процитировал также слова президента РФ Владимира Путина о намерении страны наращивать оборонительный потенциал.
«США и Россия обладают самым сильным ядерным оружием среди всех стран мира», — отметило издание.