  • Newsweek оценил российские ракеты

    07 ноября 2019, 20:11

    Ирина Нагайникова

    Американское издание Newsweek оценило российское вооружение, сообщила «Газета.ru».

    В поле зрения авторов издания попали межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ракетный комплекс «Авангард», а также аэробаллистическая ракета «Кинжал».

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    Западное СМИ отметило, что это оружие считается непобедимым «по отношению к ведущим и даже перспективным».

    Newsweek процитировал также слова президента РФ Владимира Путина о намерении страны наращивать оборонительный потенциал.

    «США и Россия обладают самым сильным ядерным оружием среди всех стран мира», — отметило издание.