Newsweek назвал ключевую геополитическую угрозу для США | 360°

Мир 27 октября 2022, 16:24 Newsweek назвал ключевую геополитическую угрозу для США Newsweek: Евросоюз стал ключевой геополитической угрозой для США РИА "Новости"

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Ключевой геополитической угрозой для США являются не Россия и Китай, а Евросоюз, заявил доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в своей статье для Newsweek. В Соединенных Штатах это предпочитают игнорировать.

По мнению эксперта, США не могут считать Евросоюз врагом, но в их отношениях явно назрела проблема. Она состоит в том, что Европа села на шею американским налогоплательщикам, сообщил «Царьград».

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«Европейцы удобно освоились в мире, которым управляла гегемония США, бесплатно обеспечивающая безопасность», — написал он.

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Шеллхаммер отметил, что Западная Европа использовала дивиденды от американской защиты, но не тратила деньги на свою оборону. Вместо этого средства вкладывали в повышение всеобщего благосостояния.

Теперь Германия с трудом выполняет финансовые обязательства перед НАТО. Профессор напомнил, что это уже вызывало беспокойство у экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа. По его мнению, европейцы буквально переложили на американцев военные вопросы и стратегии.