Мир 22 ноября 2023, 17:29 NEWS.ru: Финляндия разрешила иностранцам транзит из России на авто

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Представитель погранслужбы РФ на одном из карельских КПП в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что власти Финляндии разрешили иностранцам въезжать с территории России на своем авто.

По его словам, проезд разрешен лицам, которые направляются в другие страны транзитом через Финляндию.

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«Если имеется гражданство другой страны, то они через Финляндию транзитом едут в Германию, Норвегию, Швецию», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали о готовности Финляндии закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией из-за потока беженцев.