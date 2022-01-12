Nеw Yоur Тimеs назвала результаты переговоров с США по безопасности победными для России

Западные СМИ по-разному оценили переговоры России и США, которые прошли в Женеве. Газета The New York Times написала, что Россия одержала победу в этой встрече.

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина», — сказано в статье американского издания.

Другие СМИ не стали характеризовать прошедшие переговоры столь однозначно. Газета The Guardian напомнила, что встречи дипломатов не должны приносить мгновенных результатов. В их заметке журналисты допустили разные исходы, в том числе срыв переговоров.

Британская газета The Times отметила, что стороны решили продолжать переговоры, но предположила, что к быстрому соглашению дипломаты могут не прийти.

Политолог Стивен Сабо выразил мысль в материале для National Interest, что после переговоров возможно признание суверенитета Москвы над Крымом. Он назвал способом снятия напряжения между странами предложение со стороны США обеспечить нейтралитет Украины с гарантиями с обеих сторон. Другой аналитик, Крис Миллер, из издания Foreign Affairs, предложил администрации Байдена конкретизировать санкции в сторону России, чтобы российские власти обратили на них внимание.