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The New York Times сообщила об «огромных» потерях украинской армии

The New York Times: ВСУ несут огромные потери на южном направлении

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Вооруженные силы Украины несут «огромные» потери на южном направлении. Об этом написала американская газета The New York Times. В статье журналисты издания сослались на опрошенных бойцов ВСУ.

«Украинское правительство обычно не раскрывает данные о потерях, но солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, описали боевые потери как "высокие" и "огромные"», — подчеркнули в материале.

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Авторы назвали происходящее на юге Украины «страшной» битвой, бои — «изнурительными».

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Украинские солдаты рассказали о своих попытках наступления, в ходе которых колонны их танков и бронетехники пытались пересечь поля, но «были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами».

Еще один украинский боец добавил, что в ходе недавнего штурма за два часа его подразделение потеряло 50 человек.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные при помощи ракетного удара ликвидировали 300 иностранных наемников в Николаевской области.

Авторы:

Специальная военная операция РФ на Украине

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