Мир 09 сентября 2023, 23:04 Невыполнимые приказы вынудили солдат ВСУ сдаваться в плен Офицер Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за невыполнимых приказов РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен, не желая выполнять приказы командования, обрекающие их на гибель. Об этом в своем блоге на YouTube-канале рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем», — отметил Макгрегор.

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Офицер объяснил эту тенденцию тем, что украинских солдат отправили на поле боя плохо обученными, а потом отдали невыполнимый приказ штурмовать российские линии обороны. Макгрегор заявил, что на Западе умалчивают правду о ситуации на линии боевого соприкосновения. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что погибло 400 тысяч военных ВСУ, и это «невероятно большая» цифра.

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