Мир 19 июля 2023, 20:12 Невыполнение российских условий по зерновой сделке сочли наглостью Путин: Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности при продлении зерновой сделки

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку. На это российский лидер указал на совещании с правительством.

Глава государства назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение обязательств перед Россией по условиям зерновой сделки. По словам российского лидера, зерновая сделка обернулась прямыми потерями для аграриев, составившими 1,2 миллиарда долларов.

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Российский лидер отметил, что страны Запада только и требовали что-то от россиян, а сами ничего не собирались выполнять — были только посулы.

«Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России — сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня», — подчеркнул российский лидер на заседании правительства.

Путин обратил внимание, что страна рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке, если другие участники соглашения учтут и выполнят все ранее поставленные требования.