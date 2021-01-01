Невыносимое русское блюдо назвали в Китае

«Любимое блюдо русских к алкоголю — это соленая рыба, или, как ее называют, вяленая, формально сырая рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится», — написал он.

Жителя Китая также удивил тот факт, что россияне «могут засолить или замариновать что угодно». В ход идут как овощи (огурцы, помидоры, капуста), так и грибы или даже белое мясо.

Автор публикации также добавил, что традиционные русские алкогольные напитки в домашних условиях закусывают чем угодно — черным хлебом, картофелем, сырым луком. Некоторым еда и вовсе не нужна — им хватает «запаха меховой шапки».