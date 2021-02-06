Движение по Невскому проспекту начало восстанавливаться

Движение общественного транспорта на Невском проспекте Петербурга и прилегающим улицам восстанавливается. Ранее днем оно было перекрыто по просьбе полиции.

Как сообщалось ранее, работа городского общественного транспорта в субботу днем в центре Санкт-Петербурга ограничена по распоряжению полиции. Не работала станция «Невский проспект». Однако на данный момент движение понемногу восстанавливается, о чем сообщила Фонтанка.ру со ссылкой на транспортный комитет города.

«С 16:00 движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается», — докладывает комитет по транспорту города в своём Telegram-канале 6 февраля.

Судя по онлайн-камерам, полиция постепенно убирает свои автомобили из центра города. Станция метро «Невский проспект», которая также была закрыта для входа и выхода, начала свою работу.