Мир 03 января 2023, 14:53 Невозможность справиться с культом Бандеры на Украине признали в Израиле Газета Haaretz сообщила о невозможности Израиля справиться с культом Бандеры на Украине РИА «Новости»

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Властям Израиля не нравится чествование Украиной памяти лидера националистов Степана Бандера, однако на данный момент с этим ничего нельзя сделать. Об этом написала газета Haaretz.

«Израиль уже делал замечания Украине по поводу праздников в честь националистических лидеров, однако этот голос не услышали. Сейчас мы пока ничего не можем с этим сделать», — сказано в статье Сэма Сокола.

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На Украине 1 января прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения Степана Бандеры, писал RT.

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Президент Польши Матеуш Моравецкий осудил их. Однако поляки высмеяли его претензии, упрекнув в продолжении поставок оружия ВСУ.

Бандера руководил «Украинской повстанческой армией»* (УПА*), а также являлся одним из основных идеологов Организации украинских националистов** (ОУН**). Во время Великой Отечественной войны эти группировки выступали против Советской армии в коллаборационизме с гитлеровцами.

* УПА и ** ОУН — запрещенные в России экстремистские организации.