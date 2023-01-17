17 января 2023, 12:15
Невозможность сдвинуть ситуацию с Украиной с мертвой точки признали в России
Глава СВР Нарышкин заявил о невозможности сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки
Действия заокеанских спонсоров и покровителей Украины не позволяют в данный момент сдвинуть ситуацию в кризисе с мертвой точки. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщил ТАСС.
«Ситуацию вокруг Украины не позволяют сдвинуть с мертвой точки заокеанские хозяева киевского режима, — сказал он.
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По словам Нарышкина, в этом виноваты исключительно иностранные государства, контролирующие Украину.
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Ранее китайское издание Global Times сообщило, что масштабные поставки западных вооружений на Украину отодвигают процесс мирных переговоров с Россией. Профессор Цуй Хэн отметил, что США поддержкой украинских военных хотят до предела ослабить Россию, максимально затянув конфликт.
Папа римский Франциск призывал украинского президента Владимира Зеленского посмотреть на ситуацию с рациональной точки зрения и приступить к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.
Россия
Украина
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