Мир 17 января 2023, 12:15 Невозможность сдвинуть ситуацию с Украиной с мертвой точки признали в России Глава СВР Нарышкин заявил о невозможности сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действия заокеанских спонсоров и покровителей Украины не позволяют в данный момент сдвинуть ситуацию в кризисе с мертвой точки. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщил ТАСС.

«Ситуацию вокруг Украины не позволяют сдвинуть с мертвой точки заокеанские хозяева киевского режима, — сказал он.

Реклама

По словам Нарышкина, в этом виноваты исключительно иностранные государства, контролирующие Украину.

Реклама

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что масштабные поставки западных вооружений на Украину отодвигают процесс мирных переговоров с Россией. Профессор Цуй Хэн отметил, что США поддержкой украинских военных хотят до предела ослабить Россию, максимально затянув конфликт.

Папа римский Франциск призывал украинского президента Владимира Зеленского посмотреть на ситуацию с рациональной точки зрения и приступить к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.