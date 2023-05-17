Мир 17 мая 2023, 07:29 «Невозможно скрывать». Эстонского политолога поразила позиция Запада по Украине Эстонский политолог Райк: Евросоюз устал помогать Украине и не смог больше этого скрывать Unsplash

Читать 360tv в

Споры вокруг объемов военной поддержки Украине и исходе конфликта продолжились, Евросоюз устал помогать киевскому режиму. Директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк написала об этом в Twitter после поездки на конференцию Леннарта Мери.

«Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», — заявила она.

Реклама

Представители западных стран, по словам политолога, постоянно спорили относительно видов, объемов и темпов военной поддержки Украины, ожидаемого исхода конфликта и его влияния на Европу. Кристи Райк сказала, что многие ее коллеги усомнились в возможности украинской армии преуспеть и призвали из-за этого прекратить отправлять ей вооружения.

Эстонский политолог пришла к выводу, что Евросоюз устал помогать Украине. Она возмутилась и объяснила позицию Запада страхом перед Россией — страны побоялись провоцировать ее слишком сильно, потому что в будущем придется договариваться с этой страной об обеспечении европейской безопасности.

Госдеп в начале мая объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Из выделенных в декабре прошлого года 48 миллиардов долларов остались только шесть, остальные потратили на снаряды, танки, системы ПВО и бронетехнику.