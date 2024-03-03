Мир 03 марта 2024, 02:34 «Невозможно понять». Зеленский раскритиковал союзников Украины Зеленский заявил, что забыть промедление Запада с помощью Украине невозможно РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников Киева в политических играх и спорах вместо реальной помощи ВСУ. Об этом он заявил в своем традиционном обращении к украинцам.

По словам Зеленского, Украина просит только то, что необходимо для защиты жизней людей. Но страны Запада задерживают поставки, занимаются политическими играми и спорами вместо реальной помощи.

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«Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это», — указал он.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут защитить Харьков, если не оттеснят российскую армию на большое расстояние. Президент посоветовал жителям города не возвращаться домой из эвакуации, так как в настоящее время Харьков недостаточно защищен. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.