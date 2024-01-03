Мир 03 января 2024, 02:26 «Невозможно победить». Слова Бербок о России иронично оценили в Германии Журналист Репке: Украина не сможет победить Россию в ракетной войне РИА «Новости»

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Украина не победит Россию в ракетной войне. Таким мнением немецкий журналист Юлиан Репке поделился в соцсети X в ответ на призыв главы МИД Германии Анналены Бербок поставлять ВСУ как можно больше систем ПВО.

«У Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у [президента России Владимира] Путина закончатся свои. Есть два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле», — написал он.

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По словам журналиста, в противном случае воздушное противостояние украинским военным выиграть будет невозможно.

Ранее Репке сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины начали использовать в зоне боевых действий старые гражданские автомобили вместо защищенных военных машин. Он связал такое решение с недостаточным производством автомобилей на Украине

Также немецкий журналист предположил, что глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс может стать новым союзником Владимира Путина в Европе.