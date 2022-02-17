МИД Франции заявил, что расценит признание Россией независимости ДНР и ЛНР как невооруженную агрессию

В случае признания Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Франция расценит этот шаг как безоружную агрессию в адрес Украины. Такое заявление в рамках интервью газете The Financial Times сделал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

«Ле Дриан заявил, что если Путин признает независимость двух республик в Донбассе <…>, то это будет сродни невооруженной агрессии против Украины и нарушит Минские договоренности», — сказано в материале.

Глава МИД Франции при этом не ответил на вопрос, могут ли эти действия РФ спровоцировать введение новых санкций Западом.

Госдума на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении российскому президенту Владимиру Путину обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получил обращение и принял его к сведению. При этом представитель Кремля добавил, что президент сейчас сконцентрирован на помощи в стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Этого можно добиться, реализовав Минские соглашения.