Мир 15 декабря 2023, 04:46 Невинно осужденный американец вышел из тюрьмы спустя 19 лет People: в США из тюрьмы спустя 19 лет вышел невинно осужденный мужчина Freepik

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В США на свободу вышел невинно осужденный мужчина, который провел в тюрьме 19 лет. Историю жителя Миннесоты Марвина Хейнса рассказало издание People.

Хейнса арестовали в 2004 году, обвинив в убийстве менеджера цветочного магазина. Тогда ему было 17 лет. Подростка арестовали по наводке информатора. Продавщица магазина, который пытались ограбить, опознала Хейнса как нападавшего по фотографии двухлетней давности.

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В показаниях было много нестыковок, однако суд отправил Хейнса в тюрьму, где тот провел 19 лет. В декабре 2023 года прокуратура постановила отменить приговор, так как его вынесли только на основании свидетельских показаний без вещественных улик.

Хейнс поблагодарил всех, кто боролся за его свободу. Он заявил, что намерен вернуть себе жизнь, которой был лишен.

Американец Томас Малик, по ошибке отсидевший почти 27 лет, подал иск в суд на власти Нью-Йорка с требованием компенсации в размере 50 миллионов долларов. Мужчину приговорили к тюремному сроку по делу о жестоком убийстве продавца жетонов на метро, совершенном в 1995 году.