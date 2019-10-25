«Невидимые» воры украли бриллиант почти за $2 млн в Японии

Трехдневная выставка в Японии печально закончилась для одной из компаний, которая представила бриллиант за 1,8 миллиона долларов. 50 карат исчезли с витрины после закрытия выставочного центра, а камеры видеонаблюдения не заметили момент кражи.

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В выставочном центре Pacifico Yokohama в Йокогаме ювелирные компании Японии, России и Китая демонстрировали драгоценные камни и металлы, сообщил сайт Kyodo. Перед закрытием мероприятия служащий обнаружил, что бриллиант почти за два миллиона долларов (около 128 миллионов рублей) исчез, однако витрина, где он находился, не была разбита.

Японские правоохранители отметили, что похитители бриллианта действовали в составе группы и очень быстро. Предположительно, у них был сообщник среди персонала, у которого был доступ к экспозиции.

Кроме того, момент кражи не заметили камеры видеонаблюдения, передают «Известия». Вероятно, воры знали расположение устройств и сделали все, чтобы их не заметили.

Предыдущее громкое ограбление произошло в Токио в ноябре 2015 года. Три мужчины ограбили ювелирную лавку фешенебельной фирмы Harry Winston. Они разбили витрины и похитили драгоценности на сумму в миллион долларов. Однако тех воров заметили камеры, а благодаря уликам удалось установить личности налетчиков. Только это не помогло задержать преступников — до сих они находятся в международном розыске.