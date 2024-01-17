Мир 17 января 2024, 11:32 Невесту киллера по прозвищу Мышонок арестовали в Мексике прямо на свадьбе Daily Mirror: в Мексике невесту киллера арестовали прямо на свадьбе Omar Martinez / Global Look Press

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Жительница Мексики Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу Мышонок (El Raton), но полицейские арестовали ее прямо в день свадьбы. Об этом сообщила Daily Mirror.

Как уточнило издание, Мартинеса подозревают в тяжких преступлениях — вымогательстве и убийствах. Его невеста, по версии следователей, была сообщницей и вместе с избранником занималась шантажом местных фермеров.

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Когда пара решила пожениться, полиция узнала об этих планах. В день свадьбы правоохранители проследили за женщиной. Во время церемонии стражи порядка нагрянули в помещение, там задержали Лизет и еще шестерых мужчин, которых пригласили на свадьбу в качестве гостей.

На руки женщине надели наручники, а после полицейские сделали фото, на которых невеста киллера стоит в фате и тиаре.

Ее жениху при этом удалось сбежать. Теперь полиция обещает выплатить 300 тысяч песо (порядка 1,5 миллиона рублей) за информацию о местонахождении преступника.