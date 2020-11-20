Невестка действующего президента США Лара Трамп может принять участие в выборах в сенат в 2022 году. Начать политическую карьеру она планирует в штате Северная Каролина.

Лара Трамп вышла замуж за сына будущего президента в 2014 году. Она работала тренером личностного роста, телевизионным продюсером, поваром, а в 2014 и 2020 годах — советником в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Невестка президента выбрала Северную Каролину, так как это ее родной штат, сообщает New York Times. Местный сенатор Ричард Берр говорил, что не собирается переизбираться на свой пост в 2022 году.

Другие сотрудники штаба Дональда Трампа рассказали журналистам, что Лора Трампа — весьма харизматичная женщина, обладающая «природными инстинктами», важными для политика.

Сам Дональд Трамп пытается бороться за президентское кресло, хотя уже и СМИ, и зарубежные лидеры признали, что в выборах победил Джо Байден. 20 ноября он пригласил в Белый дом законодателей-республиканцев из Мичигана. Таким способом он хочет поменять результаты президентских выборов.