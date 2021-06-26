Невеста основателя WikiLeaks рассказала о планах на свадьбу с Ассанжем в тюрьме

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис рассказала что, они думают над свадьбой в тюрьме. Подробностей она не уточнила.

«Мы рассматриваем вариант заключить брак в тюрьме, ведь мы обручены с 2016 года», — процитировало Моррис агентство dpa.

Она рассказала, что если их план удастся, то после выхода Ассанжа они отпраздную это событие с родственниками и друзьями. Никаких точных дата Моррис называть не стала, объяснив это бюрократическими проблемами.

«Мы обсудили это с службой священников тюрьмы Белмарш, они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Это не так просто сделать», — объяснила она.

Уточняется, что Ассанжа отправили в тюрьму в Великобритании, где он скрывался от правосудия, из-за сексуальных домогательств и изнасилования. Позже Америка предъявила ему обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Если Великобритания выдаст Ассанжа Штатам, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее журналистам удалось выяснить, где и когда актриса Анастасия Макеева сыграет свадьбу с бизнесменом Романом Мальковым. Об этом сообщило ИА Nation News.