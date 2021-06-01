Новая супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона решила не тратить деньги на покупку платья и взяла его в аренду. Кэрри Симондс выбрала наряд в стиле бохо-шик греческого дизайнера Христоса Костареллоса и заплатила за прокат на сутки 45 евро (4041 рубль).

Как стало известно изданию WWD, покупка туалета обошлась бы ей в сумму, эквивалентную 300 тысячам рублей.

Это платье уже распродано, сообщает The Daily Mail. Он было изготовлено вручную из тонкого тюля и шелка слоновой кости. Платье украшено кружевом ручной работы и аппликацией из шнуров. Которые являются визитной карточкой греческого дизайнера. Саймондс дополнила образ венком из белых роз, маргариток и ландышей.

В соответствии с ковидными ограничениями, на британских свадьбах не может присутствовать более 30 гостей. Возможно, запрет будет снят 21 июня. Борис Джонсон должен вернуться к работе на следующей неделе. Пара дебютирует в качестве мужа и жены на саммите G7 в июне. Поэтому вряд ли к них будет время на медовый месяц.

Джонсон и Саймондс поженились в Вестминстерском аббатстве 29 мая на тайной церемонии для самых близких. Свадьба должна состояться в конце июля.