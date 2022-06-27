«Невероятную» мумию мамонтенка обнаружили на золотых приисках Клондайка

Мумифицированное тело детеныша шерстистого мамонта нашли шахтеры на золотых прииска Клондайк. Об этом сообщило издание «Би-би-си».

Местные жители, индейцы общины Тшондэк-Хвэчин, назвали находку Нунчога. С регионального диалекта это переводится как «детеныш большого животного».

Ученые предполагают, что это самка. По предварительным данным, мамонтенок погиб более 30 тысяч лет назад, во время ледникового периода. Современниками его были дикие лошади, пещерные львы и гигантские степные бизоны.

Находку шахтеров уже назвали невероятной. Таким мнением поделился палеонтолог Грант Зазула.

«[Мамонтенок] — одно из самых невероятных мумифицированных животных ледникового периода, когда-либо обнаруженных в мире», — сказал он.

Зазула предположил, что детеныш древнего животного умер примерно в возрасте одного месяца. Почти идеальное состояние останков, по его мнению, связано со средой, в которой тело мамонтенка находилось десятки тысяч лет. Вероятно, животное утонуло в грязи, которая потом сковалась вечной мерзлотой.