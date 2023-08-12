Мир 12 августа 2023, 00:19 Неверную оценку возможностей ВСУ назвали «подарком для России» Hill: неверная оценка возможностей ВСУ стала подарком для России РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ развивается не так успешно, как ожидали на Западе, заявил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. В статье для издания Hill он написал, что просчеты западных политиков, включая американского лидера Джо Байдена, стали «подарком» для России.

«Аналитическая база для контрнаступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала <…> Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна», — отметил Хумински.

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По его словам, из-за неправильной оценки возможностей ВСУ между западными партнерами может произойти раскол. Это можно будет считать успехом президента Владимира Путина, подчеркнул эксперт.

Глава Центра разведки и глобальных отношений напомнил, что ВС России были готовы к украинскому контрнаступлению. Если бы Запад хотел реальных успехов ВСУ, то начал бы поставки оружия раньше и в больших количествах, резюмировал Джошуа Хумински.

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