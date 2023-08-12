12 августа 2023, 00:19
Неверную оценку возможностей ВСУ назвали «подарком для России»
Hill: неверная оценка возможностей ВСУ стала подарком для России
Контрнаступление ВСУ развивается не так успешно, как ожидали на Западе, заявил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. В статье для издания Hill он написал, что просчеты западных политиков, включая американского лидера Джо Байдена, стали «подарком» для России.
«Аналитическая база для контрнаступления Украины была, по сути, сфальсифицирована с самого начала <…> Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна», — отметил Хумински.
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По его словам, из-за неправильной оценки возможностей ВСУ между западными партнерами может произойти раскол. Это можно будет считать успехом президента Владимира Путина, подчеркнул эксперт.
Глава Центра разведки и глобальных отношений напомнил, что ВС России были готовы к украинскому контрнаступлению. Если бы Запад хотел реальных успехов ВСУ, то начал бы поставки оружия раньше и в больших количествах, резюмировал Джошуа Хумински.
YouTube-канал американского экс-разведчика Скотта Риттера заблокировали за «нарушение правил площадки». Инспектор ООН подвергал критике военную помощь США и активно высказывался о проведении спецоперации.
США
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Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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