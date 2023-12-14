Мир 14 декабря 2023, 11:50 Неверного сигнала из-за раскола в Европе по вопросу Украины испугались в Швеции Премьер Швеции: раскол в ЕС по вопросу Украины может стать неверным сигналом США Министерство обороны Украины

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Раскол в Евросоюзе, связанный с украинским вопросом, может послать неверный сигнал Соединенным Штатам и сказаться на выделении американской помощи Украине. Такими опасениями поделился премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times.

В Брюсселе 14-15 декабря состоится саммит Евросоюза, на котором собираются принять несколько важных решений по украинскому вопросу. Речь идет о начале переговоров по присоединению Украины к ЕС и о выделении стране помощи в 50 миллиардов евро. Венгрия выступила против обеих инициатив.

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«Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, это будет знаком для США», — прокомментировал ситуацию премьер Швеции.

По его словам, если ЕС хочет, чтобы американцы и дальше поддерживали Украину, нужно показать Соединенным Штатам, что Европа тоже придерживается такой помощи. Следующие два-три дня либо дадут повод для обеспокоенности, либо подтвердят, что Евросоюз все еще един, подытожил Кристерссон.

Европейские послы выразили обеспокоенность из-за вероятного визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе. По мнению дипломатов, присутствие украинского лидера может вызвать негативную реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.