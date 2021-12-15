Невакционированных сотрудников Google предупредили об увольнении

Невакцинированных от коронавируса сотрудников компании Google могут уволить. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на внутренние документы компании.

Как утверждают журналисты, тех сотрудников, которые не предоставят информацию о прививке либо о ее невозможности по медицинским или религиозным причинам до 18 января, отправят для начала в «оплаченный административный отпуск» на 30 дней. Если они и тут не привьются, то будет «неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев», который и может закончиться увольнением.

В отличие от компаний, допускающих целиком удаленную работу, в Google могут требовать от сотрудников бывать в офисе три дня в неделю. Постоянные тесты целесообразными здесь не видят.

А руководство Хабаровского края ранее решило выплатить прошедшим вакцинацию от коронавируса пожилым жителям по две тысячи рублей. Решение будет актуально с 20 декабря по 1 марта. Выплата будет осуществляться на карту «Мир» или иными способами в течение двух недель после окончательной вакцинации двумя компонентами.