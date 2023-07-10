Мир 10 июля 2023, 04:07 «Неужели придется погибнуть». Байдену указали на бессмысленный риск по Украине Конгрессмен Грин: американским сыновьям придется погибнуть в чужой войне из-за Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин выразила опасения, что из-за позиции президента США Джо Байдена по Украине американцам придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне. Свое мнение политик выразила в Twitter.

«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры», — написала Грин.

Реклама

В связи с этим она выразила опасение, что при принятии Украины в НАТО Америка развяжет активную войну с Россией.

«И скоро, если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с Россией? Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?» — поделилась опасениями конгрессмен.

Грин отметила, что американский народ не хочет войны с Россией. А Вашингтону стоило бы вместо Украины сосредоточиться на решении внутренних проблем США.

Ранее член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила изменить проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнется в стране с 1 октября. Инициатива подразумевает прекращение любого финансирования Украины.