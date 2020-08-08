«Неужели мало крови?» Экс-депутат Рады назвал жителей Киева «быдлом»

Экс-депутат украинской Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна опубликовал в соцсети рейтинг кандидатов в мэры Киева. В подписи к графику он заявил, что жители столицы в большинстве своем обычное быдло.

«А вы скажете, что элита живет в Киеве? Нет, я не верю, потому что в Киеве большая часть обычное быдло: сепаратистское, совковое, недумающее, коррупционное, которое мечтает о халяве — зарплате в четыре тысячи долларов и пенсии в тысячу долларов (которых и в Польше нет)», — написал Барна в Facebook.

Согласно рейтингу, лидером является действующий мэр Киева Виталий Кличко. Сразу за ним с минимальным отрывом идет Андрей Пальчевский, которого экс-депутат называет информационным манипулятором и кремлевским агентом.

«Киев еще ничего не научило, как большую часть Украины. Неужели мало крови? Сколько еще бед и смертей вам нужно?» — задался вопросом Барна.

Бывший украинский депутат уже не первый раз становится автором резких высказываний и устраивал драки, пишет «Газета.ru». Его выгнали из фракции «Блок Петра Порошенко» из-за скандального инцидента с тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. В 2015 году Барна принес букет роз на заседание, а потом пытался оттащить Яценюка от трибуны.