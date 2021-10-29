«Неужели это происходит с нашей страной?»: Трамп высказался о паспортах с «третьим полом»

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о том, что в Штатах выдали первый паспорт с «третьим полом». Бывшего хозяина Белого дома процитировал «ПолитЭксперт».

«Неужели это происходит с нашей страной?» — задался вопросом Трамп.

Паспорт с гендером «Х» получил ветеран ВМС Дана Ззиим, который считает себя интерсексуальной и небинарной персоной. Он боролся за получение этого документа шесть лет.

«Я чуть не расплакался, когда открыл конверт, вытащил свой новый паспорт и увидел X, в графе пол», — признался Ззиим.