СМИ: принц Уильям признался в злости на Меган Маркл из-за неуважения к королеве

Откровенное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри, только усугубило напряженные отношения пары с королевской семьей Британии. Оказалось, что принц Уильям злился на жену брата еще до этой истории.

Герцог Кембриджский испытывал неприязнь к невестке больше года, рассказал обозреватель Mail Online Дэн Вуттон. После комментариев Маркл насчет Кейт Миддлтон принц Уильям не смог скрывать свои чувства.

«Он <…> увидел, как она публично выказала неуважение к его семье и королеве», — отмечено в публикации.

Принц Уильям и Меган Маркл виделись лично более года назад. На похороны принца Филиппа герцог Сассекский приехал без супруги. На 95-летие Елизаветы II принц Гарри не остался, вернувшись к беременной вторым ребенком Меган.

Британскую монархию после смерти королевы, считают эксперты, ждут изменения. Свою роль в этом сыграет и конфликт с принцем Гарри и Меган Маркл. Он станет одним из аргументов в пользу перемен.