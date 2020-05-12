«Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — написал дипломат в соцсетях.

По данным издания, девятого мая в Аланье прошел концерт, который был посвящен 75-летию со Дня Победы. В течение пяти часов по городским улицам ездил автобус, оборудованный сценической площадкой. Волонтеры-артисты пели на ней военные песни.