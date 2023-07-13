Мир 13 июля 2023, 02:24 «Неуправляемый сумасшедший». Зеленского обвинили в желании увидеть Европу в огне и крови Французский политик Дюпон-Эньян: Зеленский желает увидеть Европу в огне и крови РИА «Новости»

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Украина не должна добиться вступления в НАТО. Это приведет к катастрофическим последствиям для Европы. Такое заявление в своем аккаунте в Twitter сделал французский политик Николя Дюпон-Эньян.

«Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного — увидеть Европу в огне и крови! Франция должна заблокировать вступление Украины в НАТО, как и в ЕС!» — написал он.

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Прошедший в Вильнюсе саммит не принес Украине ожидаемого — страна не получила приглашения на вступление в НАТО. Зеленский отреагировал на это довольно резко, назвав абсурдным невозможность озвучить сроки для приглашения республики в альянс, напомнил RT. Он даже заявил, что участники блока не готовы пригласить страну в НАТО.

Позднее в агентстве Bloomberg сообщили, что на совместном ужине саммита президента Зеленского попросили «остыть» и не переходить границы дозволенного.