Мир 29 июня 2023, 09:05 Неуместно, но законно. В Госдепе прокомментировали публичное сожжение Корана в Швеции Госдеп назвал сожжение Корана в Швеции неуважительным, но законным поступком piqsels

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Сожжение религиозных текстов — неуважительный и вредный поступок, но он вполне законен. Такое заявление сделал заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель, комментируя очередное сожжение Корана в Швеции, написало РИА «Новости».

На позицию Соединенных Штатов по поводу вступления скандинавского государства в НАТО произошедшее никак не повлияет, подчеркнул представитель Госдепа. Он отметил, что Швеции нужно как можно скорее стать частью альянса.

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«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — комментировал он.

Но Патель добавил, что законные действия «необязательно должны быть уместными». Швеция разделяет ценности военно-политического блока, уверен официальный представитель Государственного департамента США.

Полицейские в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана возле городской мечети в первый день праздника Курбан-байрам. Перед тем, как поджечь священную книгу мусульман, в нее бросили сало. Запад обвинили в узаконивании войны с исламом.

Президент Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, писало РИА «Новости». Он подчеркнул, что эта мусульманская святыня и для всех других тоже должна быть таковой.

Религиовед в беседе с «360» объяснил, почему шведские власти не отказались от варварской акции и какие последствия могут быть у поступка.