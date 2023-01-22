Мир 22 января 2023, 05:31 «Неудобный факт» о поддержке Украины назвали в Великобритании Британский актер Рассел Брэнд: на Украине Запад сражается с нацистами против России РИА «Новости»

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Западные страны поддерживают нацистский режим на Украине, заявил на своем Youtube-канале британский актер Рассел Брэнд.

«Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этих боях, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. <…> Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — сказал Брэнд.

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Расширение НАТО, как отметил актер, Россия всегда рассматривала как красную черту. Но, по его словам, западные страны все равно пытаются через эту черту переступить.

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Заявления руководителей американских Вооруженных сил о передаче Украине наступательного вооружения свидетельствуют о начале реального вступления в конфликт с Россией, написал ранее редактор сайта World Socialist Web Site Андре Деймон. Журналист напомнил, что заявления руководителей военного ведомства страны о поставках Киеву наступательного вооружения полностью противоречат ранним обещаниям администрации Белого дома о поставках ВСУ оружия только для обороны.