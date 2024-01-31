Мир 31 января 2024, 15:27 «Неудобно такое перед выборами читать». США начали раздражаться от коррупции на Украине Захарова: уровень коррумпированности Украины раздражает власти США РИА «Новости»

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Безграничная коррумпированность украинского руководства стала насколько раздражать власти США, что они решили направить инспекторов в Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обратила внимание, что Украина остается одним из мировых лидеров по числу громких коррупционных скандалов, сообщило РИА «Новости».

«Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство, безусловно, вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнула Захарова

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Представитель МИД с иронией заметила, что в США просто неудобно читать перед выборами всю эту компрометирующую информацию.

Вместе с тем, по ее оценке, о реальном надзоре за помощью Киеву и быть не может. И причина этого — факты обнаружения оружия для ВСУ на Ближнем Востоке.

«О каком контроле или усилении надзора в принципе можно говорить? И с кем, главное? <…> С теми людьми, которые находятся в связке? Кстати говоря, в связке непосредственно с Белым домом» — поинтересовалась дипломат.

Известно, что в Киев уже прибыли три генинспектора — от Минобороны США, Госдепа и USAID. По словам посла США на Украине Бриджит Бринк, встречи этих инспекторов с исполнителями, партнерами и украинским правительством должны поспособствовать росту надзора и подотчетности за помощью, которую Штаты оказывают республике.