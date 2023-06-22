Мир 22 июня 2023, 10:28 Неудобная правда для Киева. Что происходит с арсеналами стран НАТО РИА «Новости»: в НАТО не стали скрывать неудобную правду о своих арсеналах U.S. Department of Defense

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Оборонная промышленность ФРГ и других стран Европы оказалась истощена из-за длительного снабжения вооружением и снарядами украинской армии. В Минобороны Германии уже не скрывают, что у бундесвера осталось только 20 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. Такого количества ВСУ хватит всего на трое-четверо суток, заметил обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц.

Журналист обратил внимание, что Вооруженные силы ФРГ являются третьими по силе в НАТО. И если у бундесвера все настолько плачевно, то, вероятно, у других участников блока дела обстоят далеко не лучше.

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Исключением тут могут выступить разве что США. У них имеются запасы снарядов и в Израиле, и в Южной Корее. Их пока не трогали. В целом нынешняя ситуация Штатам весьма на руку — они раздают указания европейским лидерам наращивать траты на оборону и покупать именно американское оружие, добавил Коц.

Параллельно Штаты наращивают выпуск боеприпасов и продолжают активно переманивать к себе производственные мощности из Европы. Таким образом, очевидным выгодоприобретателем в нынешних условиях выступает именно американская сторона.

Помимо этого, в НАТО есть и другие сложности. Для снабжения ВСУ вооружением блок пустил 800 миллионов долларов. Однако по итогу заказы выполнили не все, а ряд поставок оказался некачественным. Почти 30 процентов вооружений армии Украины сейчас находится на рембазах, заметил Коц.

По его мнению, в странах альянса никогда не скрывали, что хотели посредством Украины избавиться от старой и откровенно неликвидной техники. Но на такой масштаб боевых действий в ЕС, конечно, не рассчитывали. Но теперь — чем дальше, тем больше растет зависимость Европы от американского ОПК, что на руку Штатам, заключил обозреватель.