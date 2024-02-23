Мир 23 февраля 2024, 07:31 Неудачный пуск ракеты Trident в Британии назвали сигналом Путину The Telegraph: провал пуска Trident подорвал позиции Великобритании Tass/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Провал запуска ракеты Trident выставил Великобританию беззащитной, в то время как ядерная угроза «никогда не была столь высока». Об этом газете The Telegraph заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что неудача с Trident подорвала позиции страны, а надежность системы вызывает теперь «глубокую тревогу». По мнению де Бреттон-Гордона, провал пуска ракеты станет сигналом для президента Владимира Путина.

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«Если Путин решит, что Trident — это пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику», — предположил полковник в отставке.

Эксперт призвал не публиковать информацию о провалах в работе критически важных систем сдерживания, чтобы эти данные не стали «достоянием общественности». Он также выразил разочарование из-за выступлений высокопоставленных лиц, которые вносят путаницу в ситуацию и слабо разбираются в теме.

«Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом», — заключил де Бреттон-Гордон.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал неудачный запуск Trident демонстрацией слабости НАТО. По его мнению, военная мощь Европы находится низком уровне.