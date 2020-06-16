«Неудачные торговые сделки, бесконечные войны». Трамп раскритиковал Байдена

По его словам, «за неполные четыре года он сделал больше, чем Байден за 40 с лишний лет, в том числе и для „темнокожей Америки“».

«Байден был часть каждого провального решения. Неудачные торговые сделки, так называемые „бесконечные войны“, он продемонстрировал полное отсутствие лидерских качеств», — написал Трамп.