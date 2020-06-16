«Неудачные торговые сделки, бесконечные войны». Трамп раскритиковал Байдена
Президент США Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Twitter Трампа.
По его словам, «за неполные четыре года он сделал больше, чем Байден за 40 с лишний лет, в том числе и для „темнокожей Америки“».
«Байден был часть каждого провального решения. Неудачные торговые сделки, так называемые „бесконечные войны“, он продемонстрировал полное отсутствие лидерских качеств», — написал Трамп.