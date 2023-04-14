Мир 14 апреля 2023, 00:23 «Неудачное высказывание». Германия ответила Макрону на слова о зависимости ЕС от США Глава Минобороны ФРГ Писториус: Евросоюз никогда не рисковал стать вассалом США Pxhere

Читать 360tv в

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о зависимости ЕС от США. Политик заявил, что Европейскому Союзу никогда не грозило стать вассалом Штатов, написала Le Monde.

Речь идет о высказывании Макрона в интервью Echos после визита в Китай о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня. ЕС не должен «подстраиваться под американский ритм». Европейцам, считает Макрон, нужно проснуться и подумать о своих интересах.

Реклама

Слова французского президента вызвали критику со стороны ряда стран, а Тайвань и вовсе обратился за разъяснением к Франции.

«Это высказывание было неудачным. Однако я думаю, что Елисейские поля (резиденция Макрона — прим. ред.) его достаточно скорректировали впоследствии. Нам никогда не грозило стать вассалами Соединенных Штатов», — сказал по этому поводу Писториус.

Немецкий политик подчеркнул необходимость продолжения партнерских отношений с Вашингтоном. Любые разногласия с США, считает глава Минобороны, будут выгодны Китаю. ЕС, считает Писториус, должен сейчас быть способен к внешнеполитическому диалогу и к диалогу по безопасности, даже если его собственные позиции согласовываются с трансатлантическими партнерами.

«Нам ничем это не поможет, если мы начнем вбивать клинья в разнообразие позиций, так как это в конечном итоге на пользу лишь китайской внешней политике», — заключил немецкий политик.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» прокомментировал, что стоит за словами французского президента Макрона, заикнувшегося о необходимости обрести независимость от США.