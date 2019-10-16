Неудачное исполнение гимна России арабскими оркестрами оценили в Кремле

Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ звучал гимн России. Композицию военные оркестры исполнили неидеально, но ко всем ошибкам стоит отнестись с пониманием, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Конечно, это исполнение не в составе большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона, они очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента. Если и были какие-то огрехи, к этому все относятся с пониманием», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что российского лидера в обеих странах принимали на высоком уровне, в благожелательной атмосфере. Именно поэтому необходимо спокойно и с пониманием отнестись к ошибкам. По словам Пескова, какая-либо «гипертрофированная реакция неуместна».

Владимир Путин 14 октября посетил Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Российского лидера встретили с размахом, а президентский кортеж из аэропорта к королю сопровождала конница с флагами. На следующий день автомобиль Путина провожали уже в Абу-Даби машины Mercedes с надписью ДПС. Власти ОАЭ организовали полет самолетов, которые изобразили в небе триколор. Кроме того, в обеих странах военные оркестры исполнили российский гимн.