Американцы полезли «блокировать» российский патруль в Сирии. Неудачно

Неудачная попытка военных США преградить путь российскому патрулю в Сирии попала на видео. Кадры уже опубликовали несколько Telegram-каналов и Twitter-аккаунтов.

На кадрах видно, как американская бронемашина M1235 MRAP едет за российским патрулем, а потом съезжает на обочину перед ним. Тут из-под капота машины начинает идти пар, после этого бронеавтомобиль начинает буксовать, и в результате глохнет.

Российские военные после неудачной попытки преградить им путь, судя по кадрам, продолжили следовать в изначально заданном направлении.

Инцидент произошел в населенном пункте Абра, сообщило РИА «Новости». Российские военные после этого продолжили следовать по маршруту.