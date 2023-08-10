Мир 10 августа 2023, 19:02 «Неудачник». Украине предрекли потерю Купянска из-за бездарности Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может потерять Купянск по вине президента Зеленского РИА «Новости»

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Из-за бездарного управления президента Украины Владимира Зеленского страна может потерять Купянск. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Он отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения становится «каждый день все хуже» для ВСУ.

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«Были тяжелейшие удары по <…> Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может. По сути, он неудачник», — констатировал Соскин.

В свете этих провалов Зеленский, находясь под давлением Соединенных Штатов, пытается организовать новое наступление, но в итоге украинская армия только терпит поражение.

Если Украина потеряет Купянск, это может стать последней каплей, после которой президенту лучше вовсе бежать из страны, заметил Соскин.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ за все время контрнаступления даже не дошли до первой линии обороны на Запорожском фронте. Он исключил вероятность того, что украинские военные смогут выйти к Азовскому морю.