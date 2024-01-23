Мир 23 января 2024, 09:30 Неудачи ВСУ и конфликт Зеленского. Запад объяснил планы заменить Залужного на Буданова Эксперт Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за кризиса на фронте Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украину ожидают кадровые перестановки в высшем военном командовании: начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова хотят поставить на место главкома ВСУ Валерия Залужного. Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил, что причиной стала кризисная ситуация для украинской армии.

«Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — заявил аналитик.

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Смещение военачальника может произойти также из-за его давнего конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, в том числе, спровоцировал провал контрнаступления. Разногласия между президентом и главнокомандующим нарастают по тактике и стратегии боевых действий. Офис президента даже рассматривал возможность увольнения Залужного, писали местные СМИ. При этом, как подчеркнул Меркурис, Буданов не обладает военным опытом, который есть у Залужного.

Ранее глава ГУР Украины Буданов спрогнозировал тяжелый 2024 год для ВСУ, он не увидел предпосылок для улучшения положения украинской армии. Буданов признал, что Украина не сможет обойтись без новой волны мобилизации.